Pardiralli püstitas osalusrekordi ja kogus ühes annetustega ligikaudu 420 000 eurot!

„Oleme südamest tänulikud annetajatele, eraisikutele, ettevõtetele, kõigile, kes leidsid võimaluse väikestele kangelastele oma abikäsi ulatada. See tähendab peredele, kes on elu raskeimal teekonnal, lootust ja aega, et olla üheskoos ning võidelda tervenemise nimel,“ ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juhatuse liige ja perede tugiisik Luive Merilai. „Meil oli suur rõõm tervitada ka meie koondise peatreenerit Ott Tänakut, kelle nõuanded aitasid pardikestel finišisse jõuda. Nüüd on pardikestel aeg puhata, et järgmisel aastal juba uue võistluse suunas vaatama hakata,“ lisas Merilai.