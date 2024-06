Lasteabi 116111 | Klantsi surve ja suitsiidikäitumine sageneb: tähtsusetuid probleeme pole olemas!

Probleemid, millega pöörduvad lasteabitelefonile nii lapsed kui ka täiskasvanud, kes näevad, et laps on hädas ja vajab abi, on muu hulgas suhted eakaaslaste ja vanematega, vanemate lahutus, ühiskonna kõrged ootused, anoreksia, buliimia ja kiusamine. Ei ole olemas tähtsusetut või väikest probleemi. Kui tunnete, et vajate tuge või kaitset, oleme teie jaoks olemas, rõhutavad spetsialistid.