Noortest ei tohi maha jääda

Kui ma esimest korda astusin Narva kolledžisse sisse, mõtlesin, et miks ma omal ajal ei tulnud siia õppima. Esimesest silmapilgust alates tundus mulle see imelise õppimise paigana, kus on õdus aatrium kott-toolidega ning mõnus raamatukogu. Auditooriumid on nagu auditooriumid ikka, ent see õhkkond siin on hoopis midagi muud võrreldes teiste ülikoolidega. Üldiselt on meid siin niivõrd palju, aga samas ka piisavalt vähe, et valdavalt ikkagi teatakse üksteist nägupidi. Väga tihti teavad ka kohviku töötajad juba, mida ma tellida soovin. See näitab meie kolledži erilisust – väike, aga sõbralik. Narva kui keskkond on ka minu jaoks äärmiselt sümpaatne. Eriti kolledži ümber on tehtud kõik väga ilusaks ning siin on mõnus olla. Võrreldes pealinna käraga on Narva ikka väga suurepärane vaheldus. Samuti on inimesed sõbralikud ja toredad! Ning kes arvab, et siin eesti keelega hakkama ei saa, see eksib – ametiasutustes saab eesti keelega väga kenasti hakkama ning kuigi ma ka ise natuke vene keelt pursin, ei ole mul seda Narvas õpetamise ajal senini vaja läinud. Tulge Narva õppima ja te ei kahetse!