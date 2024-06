Milline tänapäeval IT eriala õpe välja näeb? Mida õpitakse?

Lihtsalt öeldes – meie kolledži lõpetaja ei ole ainult nii-öelda käsutäitja, vaid mõtleb ise kaasa, mida, kuidas ja miks ta teeb. Selliste oskuste õpetamine ja õppimine teeb IT eriala palju sisukamaks.

Milles Narva kolledži IT-õpingud eristuvad teistest koolidest?

Hästi oluline on see, et meil on rahvusvahelised ja multikultuursed õpigrupid, meil on erineva kodukeelega õppijaid ja see annab meile laiema dimensiooni. Ja oluline on muidugi ka see, et Narva kolledžil on suur missioon panustamaks Ida-Virumaa arengusse. Meil ei ole plaanis toota lihtsalt nn töölisi, vaid inimesi, kes oskavad ise uusi väärtusi luua. On väga tähtis, et meie lõpetajad oleksid võimelised panustama sellesse piirkonda.

Meil on võimalik õppida ka neil, kes veel eesti keelt kõrgtasemel ei oska. Võimaldame neil eelnevalt õppida aasta eesti keelt ning siis erialaste ainete juurde asuda. Väga paljud Ukraina taustaga õppijad on just selle tee valinud ja meie õppimisvõimalustega väga rahul.

Kuidas näeb välja ettevõtluse eriala õpe? On see vaid teoreetiline või ka praktiline?

Tegemist on sessioonõppega ehk õpitakse nädalavahetustel, käiakse korra või kaks kuus Narvas ja ülejäänud ajast õpitakse kodus iseseisvalt ning ka veebi vahendusel. Enamusel, kes sel erialal õpivad, on ka juba eelnev suurem elukogemus, paljud neist on ise juba ettevõtjad, kes soovivad oma olemasolevaid praktilisi teadmisi teoreetiliste teadmistega toestada ja astuda oma ettevõtluses sammu edasi.

Samuti on palju neid, kes just mõtlevad oma ettevõtte loomise peale. Väga suur osa on praktikal – teeme koostööd kohalike ettevõtetega. Läbi praktikate ja uurimistöö on võimalik panustada nii kohalike ettevõtete arengusse kui ka oma ettevõtte arengut läbi siinsete õpingute arendada.

IT spetsialistidest on alati puudus, aga kuidas on ettevõtjatega? On see populaarne eriala?