Lasteaiaõpetaja abiga targaks juba enne kooli

Jaa, see tähendab sisuliselt lasteaeda. Koolieelne lasteasutus tähendab koolieast noorematele lastele suunatud õppeasutust. Selleks võib olla lasteaed või lastehoid, juriidiliselt on võimalusi mitmeid, kus pakutakse hoidu ja võimaldatakse alushariduse omandamist. Tegu on just nimelt õpetaja kutsega. Alates juba 1990ndatest on Eesti lasteaedades õpetajad, kes vastutavad lasteaedades õppe- ja kasvatustegevuse eest, mitte kasvatajad, nagu enne seda.

Õppekava läbimisel saavad lõpetajad lisaks eriala õpinguid tõendavale diplomile ka lasteaiaõpetaja tase 6 kutsetunnistuse, mis on taas väga oluline. Mina näiteks läbisin peale bakalaureuseõpinguid kutsetunnistuse saamiseks veel lisaks kutseaasta.

Mida see eriala tähendab?

Narva kolledžis koolieelse lasteasutuse õpetajaks õppides saab üliõpilane üldpedagoogilised ja psühholoogilised teadmised lapse arengu ja selle toetamise kohta koolieelses eas. Suurt huvi on näha arengupsühholoogia, alushariduse ning väärtuskasvatuse teemade vastu – õppekavas on selleks erinevad ained. Kahtlemata omandatakse didaktika- ja ainealaseid teadmisi, aga ka kaasava hariduse rakendamise põhimõtteid.

Õppekava täisnimetus on „koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses keskkonnas“.

Jaa, see tähendab, et üliõpilased saavad lisaks oskused töötamaks mitmekeelses lasteaias, mis on Tartu Ülikooli Narva kolledži vaieldamatuks plussiks. Eesti kontekstis tähendab see suures osas tööd venekeelsete lastega, kuid järjest enam on rühmades lapsi, kes on välismaalt ning räägivad keelt, millest ei pruugi sõnagi aru saada. Õpingute käigus omandatakse eesti keele kui teise keele õpetamise metoodika eelkoolieas.

Oluline roll on praktikal. Meil on suurepärased partnerlasteaiad, kus üliõpilased saavad väärtuslikke kogemusi, tutvuda erinevate pedagoogiliste lähenemistega ning sooritada nii sõime- kui ka aiarühma praktikat.

Milline inimene sellele erialale sobib?