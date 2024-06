Suvised ahvatlused ja rasedusdiabeet - mida ja kui palju süüa tohib?

Rasedusdiabeet (GDM) on süsivesikute ainevahetuse häire, mis diagnoositakse esmakordselt raseduse ajal. See on põhjustatud platsenta toodetud hormoonidest, mis põhjustavad insuliiniresistentsust, mille tagajärjel tõuseb raseda veresuhkrutase. Rasedusdiabeedi esinemissagedus suureneb kogu maailmas iga aastaga, 2017. aasta andmetel puudutas see Eestis umbes 6,8% rasedatest. Meie lähiriikidest on 2021. aasta andmete põhjal rasedusaegse diabeedi esinemissagedus Poolas 9,7%, Rootsis 2,1% ja Norras 31,2%.

Rasedusaegse diabeedi tekkerisk on suurem ülekaalulistel rasedatel, kelle kehamassi indeks (KMI) on ≥ 25 kg/m2. Ülekaalulistel naistel on viis korda suurem tõenäosus GDMi tekkeks ja seepärast on kõige olulisem muudetav riskifaktor kehakaal. Teised riskitegurid on ebatervislik toitumine, vähene füüsiline aktiivsus, suitsetamine. Samuti suureneb rasedusdiabeedi tekkerisk raseda vanusega.

Tekkeriski mõjutab ka varasemalt esinenud glükoositaluvuse häire, diabeedidiagnoos lähisugulastel (ema, isa, õde, vend), eelmiste laste sünnikaalud üle 4500 g, anamneesis loote surm ebaselgel põhjusel või polütsüstiliste munasarjade sündroom.

Ettevaatlik peab olema süsivesikuterikka toiduga

Rasedusaegse diabeedi korral on oluline toituda tervislikult ja eelistada tuleb suure kiudainesisaldusega toite ja madala glükeemilise indeksiga süsivesikuid. Soovituslik on jaotada päevane süsivesikute kogus kolmeks põhitoidukorraks ning 2–3 väiksemaks vahepalaks selliselt, et hommikusöögi ajal on süsivesikute kogus väiksem kui lõuna- ja õhtusöögi ajal.

Süsivesikutega saadud kalorite hulga vähendamine 40–45%-ni aitab langetada söögijärgset veresuhkrutaset. Samal ajal ei tohiks süsivesikute osakaal olla ööpäevas vähem kui 40% või 175 g, et tagada nii ema kui ka lapse piisav kaloraaž. Seepärast on soovituslik toitainete jaotus ööpäevas järgmine: süsivesikuid 40–50%, valku 20%, rasva 30–35%.