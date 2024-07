Ettevõtlikud emad lapsehoolduspuhkuse ajal oma äri ajamas

Põhjusi, miks emad lapse kõrvalt tööd teevad, on erinevaid. Kel pole vanemahüvitis piisav, et elamiskulusid katta, kes kogub raha reisiks või meelerahufondi. Mõnel on vanemahüvitis läbi, kuid pole veel tööle naasnud ning vaja on leida paindlikke teenimisvõimalusi.