Lasteaedade kollektiivpuhkused dikteerivad vanemate elu. Mida teha, kui asendusrühmad on kallid, kaugel või väikese mahutavusega?

Kuigi eelmisel aastal oli juttu, et haridus­amet on võtnud suurema tähelepanu alla lasteaedade kollektiiv­puhkused, siis seadusega pole seda siiani päriselt reguleeritud. Paljud lasteaiad sulgevad juulikuus oma uksed, pakutakse asendusrühma või -lasteaeda. Kõik sellega seonduv on aga lapsevanematele suur tohuvabohu. Osa lasteaedu on kinni terve kuu, osa kaks nädalat. Asendusrühma või -lasteaeda ei pruugi iga laps kohta saada, see asub kaugel või on kohatasu ilma omavalitsuse soodustuseta. Tekib õigustatud küsimus: kes neid otsuseid teeb?