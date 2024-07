Mul on 14aastane laps, kelle isast olen lahus elanud viis aastat. Lahku minnes leppisime kokku, et tütar jääb elama minu juurde ja isa maksab talle elatist poole miinimumpalga ulatuses. Kui 2022. aastal miinimumelatise suurus seadusega külmutati ja summa 292 eurost ülespoole ei läinud, leppisime meiegi kokku, et jääme selle numbri juurde. Elatise kokkuleppe sõlmisime notariaalselt ja sinna on lisatud punkt, et kui lapse isa elatist vastavalt lepingule ei maksa, saan pöörduda kohtutäituri poole.