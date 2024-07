Elu usaldades emarolli

Saatjateks tekkisid sellele teekonnale aga kõiksugu teadustöid teadvustavad teadjad ning ka mitte midagi erilist teadvad, kuid iga asja teadustavad tegelased. Mitmeid voole, millega kaasa minna, kas pole? Ega esmakordse emana pole lihtne leida peent tasakaalu selles spektrumis, kus ühes küljes asub versioon endast, kes tahab kõike kontrollida, ning teises see lendlev tuule­lipp, kes igaks juhuks iga lainega kaasa läheb, et mitte pingetele vastu pressides pingeid luua. „Kas ütleks üks raamat mulle täpselt, mis on õige?“ mõtlevad paljud värsked ja ka mitte nii värsked vanemad.