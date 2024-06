Teismeliste nutupildid sotsiaalmeedias - kas tähelepanuvajadus või appikarje?

Spetsialistid usuvad, et teismelised otsivad sääraste postituste poolt genereeritava tagasiside läbi dopamiini. Samuti soovitavad nad olla vanematel tähelepanelikud, kui märkavad lapse sotsiaalmeedia sisu muutumas pigem nukramapoolseks. Eriti kui tundub, et seal leiduv sisu pole vastavuses sellega, milline laps päriselus tundub. Pinna all võib olla peidus palju lahendamist ootavaid probleeme.

„Selline käitumine annab märku sellest, et teismeline on oma eakaaslastest ja sõpradest emotsionaalselt võõrdunud ning tal pole võimalust oma frustratsiooni päriselus väljendada,“ selgitab dr Liz Nissim-Matheis. 2023 aastal BMC Psychology ajakirjas avaldatud uuring jõudis järeldusele, et suur osa teismelistest, kes nii käituvad, näitavad ka märke ärevusest ja depressioonist.

Eksperdid usuvad, et teismelised kasutavad seda meetodit, sest mingi aspekt nende elus valmistab neile raskuseid ja nad tahavad, et teised teaksid. Enamasti pole neil lähiringis kedagi, keda oma muredega usaldada ja nii pöörduvadki nad sotsiaalmeediasse.

Ajakirjanik Rebecca Reid on selle näitena välja toonud Kendall Jenneri 2019 aastal tehtud postituse, kus naine jagas kurvalt oma võitlust aknega, mille tagajärjel sai ta oma jälgijaskonnalt suure toetuse osaks. Hiljem selgus aga, et postitus polnud muud, kui turundusstrateegia tema koostööks nahahooldustoodete firmaga.

Termin võeti esimesena kasutusele ajakirjas Journal of Americal College Health aastal 2021 ning see viitab sotsiaalmeedia kasutajatele, kes võimendavad veebis oma emotsionaalset seisundit, et saada kaastunnet.

Kuigi uurijad on leidnud, et enamasti on selliste postituste tagasiside positiivne ja toetav, on oma osa siiski ka tagasisidel, mis on negatiivne ja mis võib omakorda postitaja ärevustaset tõsta. Kaastunde asemel võib teismeline leida end hoopis olukorrast, kus teda naeruvääristatakse ning juba niigi ärevusega maadlevale lapsele võib see muutuda ohtlikuks.

Pole enam mingi saladus, et sotsiaalmeedia kasutamisel ja vaimse tervise seisukorral on seos, eriti just noorema publiku puhul. Sotsiaalmeedia kasutamine selle asemel, et luua tähendusrikkaid suhteid näost-näkku, võib luua veel suurema isoleeritustunde.

Kuidas tuleks vanematel reageerida?

Oluline on lapsega rääkida ja teda päriselt kuulda. Saada aimu, mida ta mõtleb ja tunneb. Postitusi eraldi välja tuua lapsele ei tasuks kuna see võib temas tekitada viha või piinlikkust. Abiks võib tulla ka lapse ekraaniaja vähendamine ja aitamine tal päriselus rohkem sügavaid suhteid luua ning temaga aega veeta. On väga oluline, et kui tal veel seda pole, tekiks lapse ellu turvaline täiskasvanu, kellega ta julgeks oma muresid arutada.

Millised on ohumärgid, et lapsega on midagi korrast ära?

Ta postitab sisu, mis väljendab üksindust, lootusetust

Ta uni muutub häirituks

Ta postitused viitavad enesevigastamisele

Ta hakkab äkitselt sotsiaalmeedias oma asju tasuta ära jagama öeldes, et tal pole neid varsti enam nagunii vaja

Sellisel juhul on parem ülereageerida kui üldse mitte reageerida. Häbi ei tasu tunda ka spetsialistiga suhtlemise üle. Oluline on mõista, mis on ajendanud last säärast sisu postitama ja pakkuda talle tuge, mida ta vajab.

Allikas: parents.com