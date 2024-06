Uuring: 74% lapsevanematest eelistab piirata lapse nutitelefoni ekraaniaega

Pereterapeut Ilona Gassmann sõnas, et lapsevanemad on tehnoloogiaga kursis ja mõistavad, kui oluline on tehnoloogia kasutamine nende laste turvalisuse tagamiseks. „Uued vanemliku järelevalve rakendused ei paku mitte ainult turvatunnet, vaid soodustavad ka laste iseseisvust, võimaldades vajadusel vanematel neid virtuaalselt jälgida. See tasakaal on tänapäeva kiiretempolises maailmas, kus turvalisus ja iseseisvus peavad käima käsikäes, ülioluline,“ ütles Gassmann.