19 loomaparki, kuhu kindlasti tasub sel suvel lastega minna

Kuristu talu miniloomad ei paikne väga suurel alal, samas loomi on palju ja erinevaid. Perenaine seletab pärast piletiostu ära, kus keegi asub, ja seejärel saab neid ise uudistada. Lisatasu eest võib osta topsikese loomade toitmiseks. Hoovis on puurid, kus on küülikud ja muud pisikesed loomakesed, veidi eemal lambad, kitsed, ponid ja linnud. Kui hobused pole koplisse läinud, õnnestub neidki näha. Lastele on mänguväljak ja liivakast ning siin saab pidada ka sünnipäevi.