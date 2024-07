Me elame Hõbe tulevase lasteaia naabruses ja sealt mööda jalutades näen vahel tuttavaid emmesid-­issisid ning mul on korduvalt pähe kerkinud küsimus: kuidas teie sinna juba koha saite? See pole suvaline mõttelõng, vaid ma tean, et nende laps on meie omast kuid noorem. Meie panime ta järjekorda mõni päev pärast sündi ja ikka ootame, aga nende laps sai kuidagi meist ette. Ma tean ka seda, et eelistatud on lasteaias käivate põnnide õed-vennad, mis omakorda toob kaasa, et mõnes aias vabanebki aastas vaid viis-kuus kohta n-ö tavaturule. Samas tean ka peresid, kes on koha saanud enne meid, kuigi neil vanemaid lapsi pole.