VIDEO | Selle ema pakkimishäkk on küll kas geniaalne või hullumeelne!

Perega autoreisile suundudes on tema nimelt otsustanud hüljata selle, mis on enamike jaoks pakkimise A & O - kohvrid. Selle asemel pakib ta kõik...kappi!

Selleks, et reisimine oleks mugavam, on ta ostnud plastikust väikese sahtlitega kapi. Iga lapse jaoks on eraldi sahtel, kuhu tema asjad lähevad. Ema viskab vajaliku tavaari erinevatesse sahtlitesse ja kapi seejärel pagasnikusse. Kõik on kergelt ligipääsetav ja iga lapse asjad kergelt eraldatavad. Kuigi selline pakkimisviis on kindlasti ebatraditsiooniline, on selles see-eest oma võlu.