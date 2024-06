VAATA | Räägime magneesiumist. Kes ja miks peaks üliolulist mineraali tarvitama ja millises vormis?

Magneesium mängib meie organismi toimimises võtmerolli. See toetab närvisüsteemi, aitab kaasa lihaste funktsioneerimisele ja taastumisele, reguleerib südametegevust ning hoiab vererõhu kontrolli all. Piisava magneesiumitaseme säilitamine on oluline ka energia tootmiseks ja luude tugevdamiseks.