Liisa-Maria ja Nick Connori avameelne lugu: alustasime oma suhet võitlustega nagu eri kontinentidel elamine, rinnavähk, raseduse katkemine

„Kihlusime, kui olime koos olnud kümme kuud. Üks meist Eestis, teine Ameerikas. Kümme aastat vanusevahet. Paljud mõtlesid, et halloo, mis teie plaan on?! Tõele au andes ei olnud meil plaani, vaid suhtumine, et küll me selle välja mõtleme,“ jagavad Liisa-Maria ja Nick Connor.