Appi, lapse kisa on meid mehega hoopis omavahel tülli ajanud! „Tunnen, et mees ei toeta mind lapse tujudega tegelemisel“

Paar aastat on sellest päevast möödas ja olen korduvalt pidanud oma sõnu sööma, sest kuigi me (veel) toidupoes tülli pole läinud, siis pingelisi hetki on olnud rohkem, kui tunnistada soovin. Magamatus, kasvanud stress ja kõikuvad hormoonid lihtsalt muudavad vahel ka kõige viisakama ja hoolivama inimese tujukaks koletiseks. Julgen seda ajakirjaveergudel tunnistada, sest tean, et nii mõnelgi emal on neid hetki ette tulnud. Olgu selle tõestuseks kasvõi järgmine lugu.

Marta peres kasvab aasta ja kaks kuud vana Kaspar, kes väikelapsele kohaselt paigal ei püsi ja alati sõna ei kuula. „Kui mõni mu sõbrannade laps on selline, kes suudab ka ise endale tegevust leida, siis Kaspar vajab pidevat tähelepanu. Kui jätta ta kuskile pikemaks ajaks ise tegutsema, võin kindel olla, et juhtub halvim…“ jagab ema. See tähendab, et kogu poja ärkveloleku aja on Marta pidevalt rakkes ja hetke puhata ei ole. See aeg saabub alles siis, kui mees töölt koju jõuab.