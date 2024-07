Lapse iga kisa ajab meid mehega tülli. On see normaalne?

Paar aastat on sellest päevast möödas ja olen korduvalt pidanud oma sõnu sööma, sest kuigi me (veel) toidupoes tülli pole läinud, siis pingelisi hetki on olnud rohkem, kui tunnistada soovin. Magamatus, kasvanud stress ja kõikuvad hormoonid lihtsalt muudavad vahel ka kõige viisakama ja hoolivama inimese tujukaks koletiseks. Julgen seda ajakirjaveergudel tunnistada, sest tean, et nii mõnelgi emal on neid hetki ette tulnud. Olgu selle tõestuseks kasvõi järgmine lugu.