KUULA | Lasteabi podcast: väike tüdruk tuli meie koju vaid paaritunnise etteteatamisega ja ajutiselt, nüüdseks on temast saanud meie pere liige

Iga laps vajab hoolt, tuge ja armastust, ent ometi on Eestis lapsi, kelle vanemad ei saa nende eest hoolitseda. Õnneks on meie hulgas peresid, kes on valmis vanemliku hoolitsuseta lapsed enda juurde võtma. Tänases saates räägimegi, kes on need lapsed, kes asendushooldust vajavad, ja missugused on pered, kes lastele oma kodu ja hoolitsust pakuvad. Saates on külas hoolduspere ema Reili Brandt, kelle peres kasvab viieaastane kasulaps.