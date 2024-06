Kasvatuspsühholoog Merilin Mandel: teismelisega suhtlemiseks tuleb õppida lapsevanema rollist välja tulema

„Kas ta ikka hakkab kolmandaks sünnipäevaks potti kakama?“

„Millal ta lõpuks saab õige pliiatsihoiu selgeks?!“

Väikelapsega elu ja ruume jagades on jalaga segada igasugu põnevaid verstaposte, mille alusel anda endale kui lapsevanemale hinnanguid - kui sinu laps teeb midagi nooremana kui „kõik teised lapsed“, saad kergendunult hingata, kui aga hiljem, kangastub ehk kiiresti „läbikukkunud vanema“ tiitel. Okei, see oli sarkasm: need tiitlid ei ole loomulikult kuidagi tegelikkusega seotud, aga vanemlik süü- ja häbitunne on Eesti lapsevanemluses läbiv joon, millega kasvatuspsühholoogina nii oma teadus- kui tavatöö käigus pidevalt maid jagan. Olgu tegu sotsiaalmeediast tuleva kajaga või perekondlike koosviibimistega, neid „sina ja su laps peaksite teisiti tegema“ suuniseid peab tavaline lapsevanem ikka jõuliselt eemale ajama.

Mida noorem laps, seda rohkem neid meelevaldseid verstaposte on, aga selleks ajaks, kui lapsest on saanud teismeline, ei mängi need enam mingit rolli - oluliseks kipub saama ainult üks küsimus: „Kas mu laps usaldab mind piisavalt, et rääkida mulle, kui tal on mure?“

Ja selleks küsimuseks ei aita vastust ette valmistada ei varajased kakamised ega roomamised.

Vanem kasvab koos lapsega

Kummalisel kombel ei aita selleks ette valmistada ka lihtsalt lapsevanemaks olemine, sest lapsevanema roll eeldab ikkagi teatud dünaamikat: lapsevanem vastutab, muretseb, pakub, keelab, käseb, lapse ülesanne on aga kasvada. Ja see on omakorda väga erinev sellest dünaamikast, mida on vajalik mõnusate, rammusate südamest-südamesse-vestluste jaoks - eriti siis, kui muretunne lapsevanemana on suur!