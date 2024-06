Mallukas: mul peab olema võimalus kontrollida oma laste käike nii netis kui päriselus

Ta ei arva, mõne tehnilise abividina kasutamine liigituks laste järele luuramiseks. Tema peres on kasutusel Findmykids nimeline äpp, millega ta näiteks Mari puhul saab reaalajas jälgida, kus tütar on, kui koolist kojutulek viibib. Seni pole tüdrukuga selles plaanis tõsisemat muret olnud, aga selliseid juhtumeid, kus laps peale kooli koju tulemise asemel hoopis isa juurde otsustab minna, on ette tulnud küll. „Korraks on siis küll tunne, et issand jumal, kus ta nüüd siis on! Aga siis vaatad äpist, Kardo juurde läinud hoopis,“ toob abivahend Malluka sõnul meelerahu kohe tagasi.

Asi pole tema sõnul selles, et ta ei usaldaks oma last. Lihtsalt lapsed on lapsed ja teinekord nad ei pruugi taibata, et näiteks süütu soov vanaema juurde minna võiks ema ärevusse viia.

Kolama viib uudishimu

Malluka kodune elukorraldus on selline, et lastel on voli minna hoovi mängima, millal aga tahavad. Sisse-välja jooksmine on pidev, aga õnneks on tegemist sellise kolme kortermaja sisehooviga, kus erilisi ohte ei varitse. Ja lastega on kindel kokkulepe, et ilma loata hoovist väljuda ei tohi. „Sellest nad peavad ilusti kinni. Samas on Marta selline, kui ei ole öeldud millegi kohta kindlat „ei`d“, siis on see pigem lubatud. Nii võib ta südamerahuga minna kõrvalmajja naabrinaise juurde külla, ega pea vajalikuks mind sellest informeerida,“ naerab Mallukas.

Ta usub, et kui vanim tütar Mari on väga kohusetundlik ja sõnakuulelik ning pere keskmine Lende on pigem kartlik, siis nendega ei ole ega tule väga suuri muresid teemal, et nad kuskile ema teadmata seiklema läheksid. Aga just Marta puhul on väike oht olemas küll. „Mitte pahatahtlikult muidugi. Mina usun, et lapsed lähevad loata kolama pigem uudishimust. Ja sellisel puhul on hea, kui on võimalus kohe selgeks teha, kus laps viibib,“ arvab Mallukas.