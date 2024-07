Ujumistreener Mihkel Nurm: õpetage lapsed ujuma, see on ainus viis vältida rohkeid uppumissurmasid

„Esimene samm on õpetada lapsele sukeldumist ehk eesmärk on pead vee all hoida vähemalt viis sekundit,“ õpetab Mihkel. „Hea algus on iga päev pesta lapse nägu nii, et silmad saaksid märjaks. Algul niiske sõrmega ja nii iga päev vee kogust suurendades. Kui laps kardab nägu vette panna, ei tule ka ujumisest midagi välja,“ teab mees.