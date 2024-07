Emme, ma tahaks lemmiklooma!

Laps mõtleb, et loom on nunnu ja tahaks pai teha, aga vanem peab mõtlema, et lemmiklooma pidamine maksab ka midagi. Kuigi lemmiku pidamise kohta võib samamoodi nagu lastekasvatuse kohta öelda, et kulude hulk on isiklik valik – saad ise otsustada, kas sul on „kallis“ või „odav“ loom –, siis teatud hulk kulutusi on kohustuslikud.