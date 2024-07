Need kohutavad tujud. Kahese tujud

Kaheaastaste arengufaas, mida ise­loomustavad tugevad emotsioonid, tujumuutused ja ekstreemne vajadus kõike ise teha, on vanematele sedavõrd intensiivne, et on saanud külge laialt levinud sildi „kohutavad kahesed“. Mõistagi ei pea vanemad kohutavaks mitte last, vaid neid tujusid ja jonnihooge, millega on keeruline toime tulla.