„Nägin veepiiril ainult lapse plätusid, aga teda ei leidnud. Minus tekkis paanika.“ Politsei annab nõu. Mida teha, kui laps ära kaob?

Iga lapsevanema õudusunenäoks on olukord, kus laps ära kaob. Juhtuda võib see kahjuks igal pool: nii koduõues kui ka avalikul üritusel. Mõnel juhul on oht suurem – näiteks veekogude ääres või jaanipeol, kus suur lõke võib lapsele kutsuvalt mõjuda. Palusime, et Lõuna prefektuuri operatiivteabetalituse juht Ottomar Virk räägiks meile, kuidas käituda, kui laps kaotsi läheb, ja mida arvesse võtta. Samuti jagavad oma õpetlikke lugusid emad, kelle lapsed on suutnud märkamatult plehku panna.