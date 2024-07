Täistuledega üldiselt sõita ei saa, sest silmipimestavalt vastu säravad postikesed tee ääres tekitavad sellise virvatulukeste raja, et reaalsus hoopis muutuma hakkab… Mõnikord sunnib see lihtsalt väikest pausi tegema. Mõnikord korraks ka magama. Kõigepealt leiad hea koha, kus peatuda, siis vajutad nupule, et autoust avades tuled põlema ei läheks. Siis astud õue.