Laps on su hulkumistega hulluks ajanud? Ikkagi kallista, kui ta koduuksele ilmub

Õnneks midagi halba ei juhtunud. Aga poisi „ära kadumisi“ tuli ikka ja jälle ette. Kadi sõnul küll mitte kunagi pahatahtlikult. Mõnikord ununes pojal telefon kooli või mänguväljakule ja taas oli ema närvid pingul. Kadi püüdis mõelda positiivselt - poiss on ju titest peale tegelikult iseseisev, küll saab hakkama, aga samal ajal tööd teha oli väga keeruline ning ärevus mattis hinge.

Varateismelisena tekkisid pojal koolis õpetajaga konfliktid. Poiss pakkis seepeale oma koti kokku ja pani tunnist minekut. Kadi mäletab, et koolist helistati, et selline situatsioon… et kas lapsega ikka kõik korras? Helistades jäi poja telefon tummaks, tunnid läksid. „Need mõtted peas, et kuhu ta nüüd vihasena läks? Kapuuts kindlasti silmini, ei näe-ei kuule midagi, autoteed igal pool. Mis iganes võib ju juhtuda. Ja kui ta siis lõpuks koduuksele ilmus, siis tahtnuks ta südamest läbi raputada,“ meenutab Kadi.

Ometi sundis ema end kõik emotsioonid maha suruma ja võttis poja kallistusega koduuksel vastu. „Muidugi ma oleksin tahtnud karjuda ja röökida ta peale, aga samal ajal olin ka nii tänulik, et temaga oli kõik korras, et ta tuli koju,“ kirjeldab Kadi kergendust. Ta teadis, et pojale peab jääma tunne, et ükskõik, mis jama on juhtunud või millega ta on hakkama saanud, kodu on turvaline koht. „Meeletu! Meeletu!“ ütleb ta selle pingutuse kohta, mil kõik vahepealsetel tundidel tekkinud tunded tuleb alla suruda.

Muidugi räägiti pikki jutte maha, et kuidas poeg ei saa aru, et ema ju muretseb, kui ta kadunud on ja telefonile ka ei vasta. Tänaseks Kadi mõistab, et teismeeas noorel on keeruline omaenda tunnetega toime tulla. Et kui tekib vihahoog, siis tegutsetakse instinkti pealt. Ja kui nüüd laps eeldab, et kodus tuleb uus jama otsa, siis ilmselt tundubki targem mõte minna hulkuma. Seda kinnitab ka politseistatistika, et enamasti ongi laste „kadumise“ taga konfliktid – kas peres või sõpradega, koolis või trennis.