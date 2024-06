Kindel viis, kuidas iga (sünnipäeva)pidu meeldejäävaks muuta

Laste sünnipäevade korraldamine võib vanematele olla paras peavalu. Tahame ju kõik enda lapsele luua ideaalse päeva täis rõõmu ja lusti, kuid teadupärast muutuvad laste soovid ja huvid päevade, kui mitte tundidega. Mida siis teha, et tagada meeleolukas sünnipäevapidu? Tuleb minna lehele www.batuudijuss.ee ja rentida peo jaoks üks võimas batuut, sest ei ole ühtki last, keda võimalus hüpata, turnida ja ronida külmaks jätaks.

Nagu nimigi mõista annab, on Batuudijussil suur valik lastele mõeldud täispuhutavaid batuute, mis on loodud pakkuma turvalist ja lõbusat ajaviidet ka kõige energilisematele väikestele hüppajatele.

Batuudijuss tegutseb Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

Batuudijussi batuudid on valmistatud kõrge kvaliteediga materjalidest ning iga atraktsioon läbib regulaarseid hooldus- ja puhastustoiminguid, et tagada selle laitmatu seisukord. Pisemad saavad muretult lustida, samal ajal kui vanemad võivad olla kindlad, et nende lapsed mängivad turvalises keskkonnas. Muretsema ei pea ka transpordi ja paigalduse pärast, sest soovi korral toob Batuudijuss batuudi ise kohale, paigaldab selle ja viib pärast pidu ära ka. Samuti nõustatakse teid hea meelega ka siis, kui soovite batuudi ise üles panna.

Lisaks täispuhutavatele batuutidele pakub Batuudijuss võimalust rentida ka FunJump batuuti koos kogenud instruktoritega. Batuudijussis pakutav FunJump on suurim omasuguste seas ja võimaldab hüpata kuni 8,5 meetri kõrgusele. See on tõeline ekstreemspordi armastajate unistus.

Veidi adrenaliini suurematele

Batuudijuss teab aga hästi, et ka veidi suuremad tahavad pidudel lõbutseda ja midagi põnevat proovida. Seetõttu on nende valikus mõned atraktsioonid, mis rõõmustavad ka neid, kes batuudi peal hüppamiseks juba liiga suured on.