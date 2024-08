Füsioterapeut: beebi kõhuli olek on alus kogu tema füüsilisele arengule

Füsioterapeut Urmi Kukk, kes on üks Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastehaigla taastusraviosakonna toonastest arendajatest ja täna füsioteraapiakeskuse Babysport asutajatest ütleb, et suures pildis on kõhuli olek alus kogu füüsilisele arengule. Kukk toob välja, et kõhuli olemine annab lapsele üleüldise õlavöötme stabiilsuse ja tugevuse, mis on aluseks haaramisele ja edasisele peenmotoorika arengule.