Laste suutervis ja kodune suuhooldus

Kuidas valida lapsele hambaharja?

Kui lapse esimesed piimahambad on lõikunud, tuleks soetada lapsele esimene hambahari. Beebide ja kuni kolme aasta vanuste laste hambaharjad peaksid olema väikese ning ümara peaga, eriti pehmete harjastega ja mugava käepidemega (nii lapsele kui ka täiskasvanule). Lapsevanem peaks õpetama lapsele ka õiget hambapesutehnikat ja soovitusi selleks saab jagada sinu hambaarst. Vanemate kui kolmeaastaste laste puhul tuleks jälgida harja valikul hambakaare suurust, sest mida rohkem hambaid, seda suurem peaks olema harjapea. Samuti tuleks silmas pidada, kas piimahambad on juba vahetunud või mitte. 4–12-aastaste laste hambaharjad võiksid juba olla veidi tugevamate harjastega, ovaalse harjapeaga, ergonoomilise käepidemega, et lapsel oleks endal mugavam pesta ka tagumisi hambaid. Curasept Tello hambahari