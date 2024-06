Kolmården - laevasõidu kaugusel asuv paradiis nii väikestele kui suurtele loomasõpradele

Kuna osa minu perest elab Rootsis, reisime sinna igal aastal ikka ja jälle. Kuigi seal on avastamist palju ja kõik kohad kuhu sattunud oleme, on jätnud positiivse mulje, on üks paik kuhu minekut igal aastal kogu perega pikisilmi ootame - Kolmårdeni loomaaed.