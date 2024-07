Nelja lapse ema: kui tunned, et su elu algab siis, kui lapsed on saanud suureks, tasub nuputada, mida teha, et nautida praegu nendega koos elamist

Me peres kasvab neli last. Vanim neist on 25, noorim 12aastane. Meie maailma kõige ägedamad lapsed. Kõigil oma anded ja rada siin ilmas käia. Mis muu hulgas tähendab ka seda, et nendega koos kasvades oleme ühel hetkel avastanud, et me kalendrid on täis laste tegemisi: trennid, huvikoolid, esinemised, sõbrad. Seda usume me kindlalt, et laste huvisid tuleb toetada. Elu üks suur õppetund on olnud aga nuputamine, kuidas enda tegemisi nende toetamise kõrval mitte unarusse jätta.

Võta endale aega

Me pere elab maal. Valisime kodukohaks Võru maakonnas asuva Rõuge, uskudes, et siin on lastel hea kasvada. Ongi olnud, sest Rõuge on võrratu koht oma kooli ja huvitegevusega.

See lootus, et lapsevanemana on aega maaelu nautida, oli muidugi naiivne. Me elasime veel Võrus, kui esiklapsuke tuli koolist ja teatas rahulolevalt: „Nüüd on see tehtud!“ Selgus, et ta käis muusikakooli katsetel. Siis me ei teadnud, et sellele järgneb õppimine Inglismaal ja Viljandis ning ühel päeval on me tütar kõrgharitud laulja. Siis pidime me sättima muusikakoolitunnid oma kalendrisse ja sättisimegi. Üsna pea lisandusid sellele nooremate laste jalgpallitrennid, võimlemine, veel pilliõpinguid ja laulmist, ujumine, judo. Kuidas sa muidu teada saad, mis sulle meeldib, kui järele ei proovi?

Logistika sättimine on puhas looming. Või paras pähkel. Sõltub, mitu muutujat sel päeval tuleb võrrandisse panna: kes tahab kuhu, kui pikalt läheb, millal on vaja järgmisesse kohta jõuda, kas vahepeal oleks vaja süüa? Mida väiksemad on lapsed, seda suurem on tõenäosus, et oluline on sinu kohalolu. Istud basseiniäärel või staadioniservas või kuulad, kuidas su võsuke pusib, et saada maha oma esimese pillilooga.

Kõige selle juures on lihtne unustada sealt võrrandist üks tähtis osa.

Sina ise.

Loomulikult teeb vanemana rõõmu, kui saad laste tegemisi toetada. Aga kui sinna kõrvale hakkab tekkima tunne, et sinu elu algab ehk siis, kui lapsed on saanud suureks, tasub nuputada, mida teha, et nautida elu nendega koos, nüüd ja praegu.