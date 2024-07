Kuidas valida oma lapsele huviharidust?

Tihti on asjalood aga hoopis teisiti ning väikelapsed pannakse oma tuleviku eest vastutavasse rolli ning otsustamise kohustus on lapsel. Kuulen pidevalt küsimusi, kas Sulle meeldis? Kas Sa tahad minna? Kus Sulle rohkem meeldis? Iseenesest ju siirad küsimused, aga meie täiskasvanutena peame aru saama, mille põhjal laps otsuse langetab. Toon lihtsa näite - kui panna väikelapse ette kaks kaussi, ühes on kommid ja teises tervislikud toored porgandid, kaalikas jms, siis kumma laps valib? Üldjuhul ikka kommid, sest need maitsevad paremini, ilmselt näevad ahvatlevamad välja ning kui puudub suunav vanem siis on valik lihtne, aga kas see on ka talle eluks kasulikum valik? Lapsed elavad antud ajahetkes ning nad ei mõtesta oma soovide tagamaid pikemas perioodis („Mis saab viie aasta pärast, kui ma teen sellise valiku?“). Täpselt sama on lapse huvihariduse valikul - ilmselt valib laps lihtsate kriteeriumite alusel (tunnis mängiti, oli lõbus, õpetaja andis kommi, seega meeldib see koht). Tunnis oli disipliin, harjutused olid pingutust nõudvad - ei meeldi. Veelgi vähem oskab laps hinnata seda, kas ruum on tegevuseks sobiv, kas juhendaja on professionaal ning kas tegevus toimub lihtsalt niisama või planeeritud õppekava alusel. Tihti just lapsele esmapilgul mitte meeldiv tegevus on temale pikemas perspektiivis kasulik ning juhib ta elus õigele teele. Seepärast peaks tegema valiku alati lapsevanem, arvestades huvihariduse läbiviijate pädevust ning seatud eesmärke.

Tihti on huvihariduse õpingute juures kolm etappi - esimene, kus kõik on uus ja huvitav, lapsel on põnev ning motivatsioon on kõrge. Teine, kus laps on saavutanud juba teatava taseme ning temalt hakatakse nõudma rohkem, tulevad väljakutsed, mida ületada. Tihti on just see periood, kus lapsed hakkavad ütlema, et nad ei taha/neile ei meeldi/nad ei viitsi ning mitteteadlikud vanemad on nõus laste „soovidega“ kaasa minema ja lapse huviharidust vahetama, sest talle mujal „meeldib rohkem“, aga seda „meeldimist „ on ka järgnevas kohas kuni teise etapini. Teises etapis peaks lapsevanem tegema tugevat selgitustööd ja kaitsma huvikooli väärtusi, vajadusel küsima ka ise nõu, sest see on just see periood, kus laps õpib enim pingutama, olema disiplineeritud ja ületama raskusi. Samuti saab laps arusaama, et kõik ei tule kahe klikiga nagu nutimaailmas, vaid vahel on vaja pingutada mitmeid aastaid, et uusi oskusi omandada, aga omandatud oskused ja läbitud protsess kasvatab ja kujundab inimest oskuslikumaks ning mitmekülgsemaks. Vanematel on oluline järgida põhimõtet, et see, mis lapsele meeldib, ei pruugi olla alati parim. Lastele ei meeldi üldjuhul hambaid pesta ja võite isegi mõelda, mis juhtub, kui tulete heasoovlikult tema soovile vastu. Viimaks on kolmas etapp, kus suurem osa pagasist on omandatud ning kõik uus tuleb lihtsamalt, sest juba on piisavalt oskuste lego klotse, millega ehitada. Kolmandas etapis on palju eduelamusi ning enesekindlat kuuluvustunnet - ma oskan midagi maksimaalselt enda võimekusele. Kõik need etapid on vajalikud ning ei tohi unustada, et just lapsevanem on see, kes peab last sellel valitud teel lõpuni aitama. Poole pealt loobumine näitab lapsele, et on sobilik esimeste raskuste tekkimisel alla anda ning sellega ei õpita järjepidevust. Kahjuks oma töös näen pidevalt vanemaid, kes lubavad tekkida olukordadel, et nende laps käib ainult esimesi etappe, aastake ühte, aastake teist, pool aastat kolmandat ja lõpuks teismelise eas lapselt küsida, milles tema hea on, siis tegelikult ei ei oska ta vastata, sest puuduvad põhjalikud oskused või saavutused ja läbitud etapi kogemust. See omakorda mõjutab lapse mentaalsust ning enesehinnangut.