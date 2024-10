Haruldane haigus ja 200 000 eurot maksev ravim. „Meil pole garantiid, milliseks ta tulevik kujuneb“

„Loviise optimism on imetlusväärne. Ta ei tee mingit numbrit sellest, et on teistest pisem,“ ütleb ema Karinee. Tüdruk põeb harva esinevat haigust akondro-plaasiat, mis pärsib kere ja jäsemete kasvu, kuid saab tänu heade inimeste annetustele uudset ravi. Mis tulevikus saab, seda ei tea veel keegi.