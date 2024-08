Mina olen pisi-pisi…

Loviise (3) armastab oma mänguköögis toimetada, veega plätserdada ja emmet köögis aidata. Ta on nutikas tüdruk ja mitte miski peale ta teist­suguse kehaehituse ei reeda, et ta põeb kaasasündinud haigust akondroplaasiat. „Tegu on harva esineva geneetilise haigusega, mida põhjustab FGFR3-geeni mutatsioon ja mis avaldub luude kasvu häirena. Nende laste kere ja jäsemed on lühikesed ja jämedad, pea võrreldes kehaga suur,“ selgitab ema Karinee tüdruku diagnoosi. Haigus esineb tõesti harva, sellega sünnib üks beebi 20 000 – 30 000 kohta. Eestis on praegu akondroplaasia alla kümnel lapsel.