FOTO | Veeohutusnipp, mis võib su lapse elu päästa

„Eesti veekogud on tihti häguse veega ja (abi vajava) inimese märkamine võib olla raskendatud. Saame ise kaasa aidata, et see oleks lihtsam,“ ütleb oma postituses ka Grete.

Vaata allolevalt pildilt võrdlust sellest, kuidas erinevat värvi ujumisriided järve-või basseinivees paistavad. Nagu näed, on värvide nähtavus piltidel väga erinev. Kui järvevees on must trikoo nähtamatu, siis basseinis paistab see hästi silma. See-eest helesinine ja valge, mida järvevees veidigi näha on, kaovad basseinis kui tina tuhka. Mõistagi on pilt vaid illustratiivne ja lõpuks oleneb nähtavus nii ujumisriiete konkreetsest toonist kui ka sellest, kui selge ja mis värvi on vesi. Ent suunise, milliseid värve eelistada ja milliseid vältida, annab see siiski kätte.