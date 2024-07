Lõbusad ideed suvel perekeskis aja veetmiseks: ühine meelelahutus saab olla väga taskukohane või hoopiski tasuta

Basseinid ja veekeskused on toredad, aga rannailmu ei maksa raisku lasta. Seega proovige sel suvel ujuda vähemalt kahes veekohas. Boonuspunkte saab siis, kui need veekogud asuvad erinevates maakondades. Vee äärde minekuks on hea kaasa haarata pall, kaardimäng või mõni raamat, et kõigil pereliikmetel oleks meelepäraseid tegemisi.

Enne veekogu juurde minekut veendu, et rannas lehvib roheline lipp – see näitab, et vesi on puhas ja ujumine ohutu. Rannailma ja veeohutust saab kontrollida näiteks veebilehelt www.ilm.ee .

2. Käi vähemalt ühel tasuta kontserdil või üritusel

Suvel toimub Eestis palju kontserte ja üritusi, millel osalemine on priipiletiga. Näiteks kultuuripealinna Tartu programmis on terve aasta üritustega täidetud ja midagi sobivat leiab igaüks. Tartu 2024 üritustega saad lähemalt tutvuda kultuuripealinna veebilehel ja filtrina märkida just tasuta üritused.

Juuli alguses võib sattuda Oiu sadamasse Sisevete festivalile Mari Jürjensit kuulama. 9. ja 10. augustil toimub Paides traditsiooniline Arvamusfestival , kus tegevust jagub ka pere kõige pisematele. Pealinnas saab 11.–14. juulini nautida Merepäevi , kus esinevad kuulsad artistid ja bändid. Kindlasti toimub igas Eesti otsas ka 31. augustil tasuta sündmusi, sest siis tähistatakse muinastulede ööd.

Selleks, et tasuta sündmusi mitte maha magada, tasub kontrollida oma kodukoha sündmuste kalendrit ning hoida pilk peal ka Facebooki sündmustel.

3. Nädalas korra trenni – tasuta

Selleks, et tervisele veelgi enam pai teha, tasub üles otsida terviserajad, jõulinnakud ja muud tasuta sportimisvõimalused.

Paljud linnad on andnud koolistaadionid selleks suveks kõigi huviliste kasutada, näiteks Tallinna staadionite nimekirja leiab siit . Kuigi jalgpalli EM võib nii mõnegi juuli keskpaigani teleka ette naelutada, siis staadionitel saab ise jalgpalli mängida, joosta ja hüpata. Jõulinnakutes võib teha jõutreeningut värskes õhus –hea võimalus ka oma spordiklubi kuutasudest puhkus võtta.