KUULA või VAATA | Teismelised räägivad, kuidas elu muutus, kui nende koju saabus pisike kasulaps

Kui laps ei saa mingil põhjusel oma sünniperes elada, leitakse talle võimalus kasvada asendushooldusel. Asendushooldus võib olla perepõhine (lapsendamine, eestkoste, hoolduspere) või asutusepõhine (pere- või asenduskodu). On nii hea, et Eestis on peresid, kes on avanud südame ja kodu lastele, kes pole nende perre sündinud, kuid saavad seal kogeda tavapere turvalisust, armastust ja hoolt. Need on ühtaegu tavalised ja ka väga erilised pered.