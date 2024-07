UUS | Riinu trenniblogi. Keskealine kolme lapse ema otsib oma kõhulihaseid: „Palju ma jaksan käelihaseid teha? Mmm... pool!“

Saame tuttavaks, mina olen Riin, olen tavaline keskealine naine ning järgmise kuue kuu jooksul saate siin minu teekonda jälgida. Mul on kolm lahedat last, istuv kontoritöö, suur kodu, mis vajab pidevalt koristamist, pesuhunnikud, mis ootavad pesemist, näljased kõhud, mis ootavad toitmist, ja sada miljon muud kohustust. Mul on kogu aeg kiire ja väga vähe aega.