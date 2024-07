KRISTIINA BLOGI | Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal tuleb mõne koha pealt järgi anda ja silm kinni pigistada rohkem kui muidu

Käes on juuli, mis meie peres tähendab seda, et lapsed lasteaias ei käi. Kuigi oleme mehega mõlemad ametlikult puhkusel, on kultuurivaldkonnas tegutsedes suvi just see aeg, mil saab teha lisatööd ning eriprojekte. Kõige selle ühendamine toreda pereajaga on paras väljakutse.