Ruth Lumiste suguvõsas on kaksikute liin tugevalt esindatud: tema noorem õde ja vend on kaksikud. Ruth oli 28aastane, 7aastase tütre ema, kui sai ultrahelis teada, et seekord on tegelasi kõhus rohkem kui üks. Arsti sõnul nägi ta selgesti kaht loodet, kuid kolmanda kohta oli seis ähmane. „Ta ütles, et midagi nagu on, aga äkki veel liiga pisike, et kindlalt öelda. Hiljem OSCAR-testis selguski, et mul oli looteid algul kolm, kuid üks kukkus ära. Ühemunakaksikud jäid ellu, üksik mitte,“ jagab naine.