Muusik ja DJ Raul Saaremets: kui ma poleks noorelt isaks saanud, oleksin tegelenud elupõletamisega

Vanema pojaga seoses meenub üks rumal lugu. Istusin autosse, teades, et tema istub tagaistmel. Sõitsin päris mitusada meetrit, kui nägin, et ta helistab mulle. Mõtlesin, et ta teeb tagaistmel lolli nalja, aga siis sain aru, et teda polegi autos. See oli paras rongaisa tegu.