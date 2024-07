VÄRSKE NOORTESAADE! | Millest alustada, et lüüa läbi loovusega?

„Millest ma peaksin alustama“ viies episood viib kuulajad loovuse maailma. Taneli sõnum on väga lihtne - katseta ja eksi. Ja siis proovi uuesti. Seda võib laiendada vabalt kõikidesse valdkondadesse. Aga selge on see, et moel või teisel jõuab see just sinu õige asi sinuni kõige ootamatumal hetkel ja mõnikord isegi veidralt. Aga alla ei tohi kunagi anda ja loobuda unistamast samuti mitte.