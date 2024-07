KUULA | Gerit Tiirik Venetsueela ohtlikkusest, koduabilisega elamisest ja kunstiülikoolis õppimisest

Gerit elas Venetsueelas kahe vahetuspere juures ja käis kahes erinevas koolis, mis andis talle põhjaliku ülevaate kohalikust kultuurist ja eluolust. Ta räägib, et blondi inimesena oli ta kohalike seas tõeline tähelepanumagnet ja sai tihti kuulda komplimente oma välimuse kohta. „Blondide juuste ja heledate silmadega inimesi peetakse seal eksootilisteks, mistõttu sain palju tähelepanu ja komplimente,“ jagab Gerit.

Venetsueela elu eripäradest rääkides mainib Gerit, et seal olid igapäevased elektrikatkestused, mis tekitasid palju ebamugavusi, ning autode käivitamine oli tihti tõeline väljakutse. „Autode käima lükkamine polnud haruldane vaatepilt. Kui auto ei käivitunud, tuli see lihtsalt käima lükata,“ kirjeldab ta. Veel üheks huvitavaks kogemuseks oli elu koduabilistega. „Paljudes peredes oli koduabiline, kes aitas igapäevaste majapidamistöödega. See oli midagi, millega ma Eestis polnud harjunud,“ räägib Gerit.