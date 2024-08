Teele Kumm Slovakkiast: 99% inimestest küsis, miks ma siia vahetusaastale tulin

Teele Kumm on pühendunud teenusedisainer, kes töötab avalikus sektoris, keskendudes inimsuhete, teenuste ja infosüsteemide probleemide lahendamisele koosloomeliselt. Teele on mitmekülgne looja, kes on õppinud graafikat, mööblidisaini ja restaureerimist ning tootedisaini. Tema teekond YFU vahetusõpilasena Slovakkias 2010/2011 õppeaastal on andnud talle väärtuslikke kogemusi ja sügava mõistmise erinevatest kultuuridest.