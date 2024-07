Sind ootab ees sünnituse esilekutsumine? Hoia muremõtted eemal: teeme põhjalikult selgeks meetodid ja nende erinevused!

Mõnikord saab ema enne sünnituse loomulikku algust teada, et on vajadus meditsiiniliselt sekkuda ja sünnitus esile kutsuda. Sünnituse esilekutsumise kohta on enne haiglasse minekut kindlalt teada vaid üks: sünnitus ei alga ise. Selleks on alati meditsiiniline põhjus, pelgalt ema soovi peale seda ei tehta. Millised on sünnituse esilekutsumise moodused ja mis juhul seda tehakse?