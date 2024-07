PÕHJALIK ÜLEVAADE | Seljakott või ranits? Milline koolikott 1. klassi lapsele valida, et see vastaks nii laste kui vanemate soovidele?

Vanemlusfoorumid kihavad esimesse klassi astuvate laste vanemate küsimustest: milline kooli-kott lapsele osta? Mis on parim? Mis on koti juures oluline, et see oleks parim? Tuleme hädasolijatele appi ja teeme ülevaate populaarsematest valikutest, mida vanemad kiidavad ja lapsed armastavad.