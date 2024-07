PODCAST | „Mu teismeline poeg on vist gei, kuidas ja kas peaksin aitama tal kapist välja tulla?“

Pere ja Kodu toimetuselt küsis abi mures ema, kes ei saa aru, kas tema 15-aastasel pojal on abi vaja oma orientatsiooni välja selgitamisel või mitte. „Tean, et see oli minust liiga kontrolliv, kuid vaatasin tema arvutist märksõnade otsingu ajalugu ja sealt joonistus välja pilt, et poeg pole ka ise kindel, kas tegu on vaid faasiga või on ta päriselt omasooihar.“ Vestlesime Eesti nõutuima tippmeikar Paul Holmbergiga, mida sellises olukorras teha võiks.