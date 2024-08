„Mul on 3aastane tütar, keda olen algusest peale üksinda kasvatanud. Lapse isa tütre elus ei osale, ei ole ka tema sünnitunnistusele märgitud. Jäin rasedaks väga lühikest aega kestnud suhte ajal ning leppisime tolleaegse kaaslasega nii kokku. Ta oli minust noorem ja mulle tundus, et ta ei olekski selliseks vastutuseks valmis. Ilmselt mõtles sel ajal nii temagi. Seega olengi tütre sünnist alates olnud üksikema, arvates, et olukord selliseks jääbki.